BEYOĞLU'NDAKİ YANGINDA İTFAİYENİN ZOR ANLARI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) - BEYOĞLU'nda metruk bir binada yangın çıkan yangına müdahale etmek amacıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, inşaat alanı için çekilen paravanlar nedeniyle sokağa giremedi.

İtfaiye ekiplerine Tarlabaşı Doğramacı Şakir Sokak'tan yangın ihbarı yapıldı. Yangın için harekete geçen itfaiye ekipleri, yangının çıktığı sokağa ulaşımı sağlayan sokaktaki inşaat alanının yolu daraltan paravanları nedeniyle olay yerine ulaşamadı. İtfaiye ekipleri bir süre paravanı kaldırmaya çalıştı. Ekipler, daha sonra yaklaşık 100 metre hortum çekerek yangına müdahalede bulundu. Vatandaşlar hortumu çekmeye çalışan itfaiyecilere yardım ederken yangının küçük çaplı olması itfaiyeye rahat nefes aldırdı.