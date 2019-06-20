20.06.2019 08:41
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BEYOĞLU'NDAKİ YANGINDA MAHSUR KALAN KADINI İTFİAYE KURTARDI

BEYOĞLU

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda 4 katlı bir binada yangın çıktı.


Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda 4 katlı bir binada yangın çıktı. Yanan dairenin üst katında bulunan kadın ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bulunan dört katlı bir binanın üçüncü katında saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yanan dairenin üst katında bulunan kadın ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kadın tedbir amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
- İtfaiye ekiplerinin görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları
-Dumandan etkilenen kadının itfaiye sepetine alınarak aşağıya indirilmesi
-Çevrede toplanan vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
İtfaiye, Tarlabaşı, Beyoğlu, Güncel

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