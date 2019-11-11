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Beyoğlu'ndan "Geleceğe Nefes" kampanyasına tam destek

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Beyoğlu'nda bin 111 fidan toprakla buluştu.

11.11.2019 14:25 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:32Beyoğlu'ndan
genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında 'nda bin 111 fidan toprakla buluştu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da Çıksalın Meydan Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılarak öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası ile 11 milyondan fazla fidan toprakla buluştu. 11 Kasımda Türkiye'nin dört bir yanında saat 11.11'de gerçekleştirilen kampanyaya Beyoğlu Belediyesi de destek verdi. Kampanya kapsamında Beyoğlu'nda bulunan park ve bahçelerde bin 111 fidan dikildi. Çıksalın Meydan Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katılarak öğrencilerle birlikte fidan dikti.

"Daha yeşil bir Türkiye için atılmış önemli bir adım"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız etkinlikte yaptığı açıklamada "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 11 Kasım 2019 saat 11.11'de 11 milyon ağacı dikme kampanyası var. Geleceğe Nefes kampanyası bu. İnanıyorum ki, Cumhuriyetimizin 100. yılında daha yeşil bir Türkiye için atılmış önemli bir adım. Bizler de Beyoğlu Belediyesi olarak Beyoğlu'ndaki gençlerle, çocuklarla ve Haliç Üniversitesinde öğrencilerle beraber bugün Çıksalın Meydan Parkı'nda bin 111 ağaçla kampanyaya destek veriyoruz" dedi.

"Türkiye için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

Başkan Yıldız, "Müthiş bir coşku ve heyecan var. Gençlerimiz şuanda ağaçlarını dikiyorlar. Geleceğe bir nefes için gayret gösteriyorlar. Türkiye'nin daha yeşile ihtiyacı var. Bunun için gençlerimizin de ağaç dikme konusunda duyarlı yetişmesi gerekiyor. Temiz bir çevre, temiz bir gelecek ve geleceğe nefes olması anlamında önemli bir kampanya. Gençlerdeki mutluluğu görüyorum. Bizler de daha yeşil bir Türkiye için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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