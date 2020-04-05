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Beyoğlu Nostaljik Tramvay son seferini yaptı

Beyoğlu'nda Taksim Tünel ve İstiklal Caddesi'nde ulaşım sağlayan nostaljik tramvay seferleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçici olarak seferlerini durdurdu.

05.04.2020 22:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 22:00
Beyoğlu Nostaljik Tramvay son seferini yaptı

Beyoğlu 'nda Taksim Tünel ve İstiklal Caddesi'nde ulaşım sağlayan nostaljik tramvay seferleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçici olarak seferlerini durdurdu. Zaman zaman insanların binmekte güçlük çektiği tramvay bu akşam saat 21.00'de son seferini boş bir şekilde yaptı.

Çin'in Wuhan kenti çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 'Evde kalın' çağrılarına uyan İstanbullular, kentin tarihi ve uğrak meydanlarını boş bıraktı. Bu çerçevede, her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı boş kalarak, adeta sessizliğe büründü. Meydan ve caddelerde kimsenin olmaması nostaljik tramvayın da yolcusuz seferlerini sürdürdüğü görüldü. Dün akşam toplu taşımayla ilgili yapılan yeni düzenlemeyle Taksim Tünel Nostaljik Tramvay, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı seferleri bugün 21.00'de geçici bir süreliğine durduruldu. Zaman zaman insanların binmekte güçlük çektiği ve çocukların sarkarak bindiği nostaljik tramvay, akşam saat 21.00'de son seferini boş bir şekilde gerçekleştirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Taksim, Güncel
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