Beyoğlu'nu Yaşatmak İnsanı Yaşatmaktan Geçer

Beyoğlu'na iktidar tarafından 25 yıldır dayatılan belediyecilik anlayışını eleştiren Alper Taş, "Halk bir şeyden anlamaz, halk kendi kendini yönetemez' anlayışına son vereceğiz. Halkın kendi kendini yönetebileceğinin örneğini Beyoğlu'nda sunacağız. Halk belediyeyi kendisinin hissedecek. Tepede yönetici görmeyecek, her an kendi yanında olan, kendi hayatının bir parçası olan bizleri görecek" diye konuştu.

"BEYOĞLU'NU YAŞATMAK İNSANI YAŞATMAKTAN GEÇER"

Seçimlere sayılı günler kala mahalle ziyaretlerini sürdüren Alper Taş, Cihangir Mahallesi'nde Namık Kemal İlkokulu önüne gelen Kızılay kan bağışı aracında velilerle birlikte kan verdi. Kan vermenin hayat kurtarmak olduğuna dikkat çeken Alper Taş, "Bizler kampanyamızın adını 'Yaşasın Beyoğlu' olarak koyduk. Beyoğlu'nu yaşatmanın insanı yaşatmaktan geçtiğinin farkındayız. Şartları uygun olan herkesi Kızılay'a kan bağışında bulunmaya çağırıyoruz" dedi. Beyoğlu'nun aynı zamanda sağlıklı bir kent olması için çalışacaklarının altını çizen Alper Taş, seçimi kazanmaları halinde halk sağlığını korumak için belediyenin imkânlarının sonuna kadar kullanılacağını da belirtti.

"HIRSIZLIĞIMIZ YOK, YOLSUZLUĞUMUZ YOK…"

Akşam saatlerinde ise Halk TV'de Enver Aysever'in sunduğu Ayrıntılar programına katılan Alper Taş, adaylık sürecini, Beyoğlu'nu, Beyoğlu'nun sorunlarını anlattı. Alper Taş, "Bizi çok küçümsediler. 'O mahallelere nasıl gireceksiniz?' dediler. Biz neden çekinelim halkımızın mahallelerine gitmekten? Biz de mahallelerde yaşayan insanlarıyız. Hırsızlığımız yok, yolsuzluğumuz yok. Mahallelerde olmaya devam edeceğiz" dedi.

"KAZANIRLARSA BELEDİYEYİ OKÇULAR TEKKESİ'NDEN YÖNETECEKLER"

Beyoğlu'nu iktidarın adayının kazanması halinde Beyoğlu'nun Okçular Tekkesi'nden yönetileceğini ifade eden Alper Taş, "Okspor'un tesislerine bir gecede el koydular ve Okçular Tekkesi yaptılar. 2 bin kişinin gelip maç izlediği, oradaki bütün mahallenin sportif faaliyetlerini yaptığı bir kamu alanını ortadan kaldırdılar. Onlar kazanırsa bütün emekçi kesimleri kent merkezlerinden sürme politikası devam edecek. Biz kazanırsak insanlar yerlerinden edilmeyecek. Hak sahiplerine tapuları şartsız verilecek. Kentsel dönüşümü yerinde gerçekleştiren bir programı hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler