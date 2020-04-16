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Beyoğlu polisi denetim yaptı... Tek plaka taksiyle trafiğe çıkan sürücülere ceza yağdı

Beyoğlu polisi denetim yaptı.

16.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:17
Beyoğlu polisi denetim yaptı... Tek plaka taksiyle trafiğe çıkan sürücülere ceza yağdı
Okmeydanı 'nda minibüs denetiminde ilginç diyalog
Maske takmayan yolcu: "Maskemi şirkete unuttum"
İSTANBUL - Beyoğlu polisi, korona virüs yasakları kapsamında minibüs ve ticari taksiler üzerinde sosyal mesafe maske ve tek plaka denetimi yaptı. Minibüse maskesiz binen bir yolcuya ceza kesilirken, ilginç diyaloglar da yaşandı. Maske takmayan ve yüzünü peçete ile kapatan yolcu, "Yol boyunca böylemi tuttunuz" sorusu üzerine "Maskemi şirkete unuttum" derken, çift plaka gününde yola çıkan tek plakalı taksi şoförü, "Çok kirleniyor o yüzden yıkatmaya gidiyordum" dedi.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan korona virüs salgınının önüne geçmek amacıyla ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Toplu taşıtlarda kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıma kuralı getirilirken, maske kullanımı da zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Okmeydanı Fatih Sultan Caddesi üzerinde minibüslere ve ticari taksilere denetim yaptı. Denetimde sosyal mesafe, doluluk oranı, maske ve tek plakalara bakıldı. Durdurulan minibüste bir yolcunun maskesiz olduğu ve ağzını peçete ile kapattı görüldü. Bunun üzerine yolcu araçtan indirilip "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet"ten ceza kesilirken polisle arasında ise ilginç diyaloglar yaşandı.
"Maskemi şirkete unuttum"
Minibüsten indirilen yolcuya polis memuru, "Yol boyunca böylemi tuttunuz" sorusu üzerine "Maskemi şirkete unuttum. Şuradan binmiştim" dedi. Polis memurunun minibüs şoförüne, "Maskesiz yolcuyu neden alıyorsun" demesi üzerine ise yolcu şoförün suçu yok diyerek cevap verdi.
"Taksiyi yıkatmaya gidiyordum"
Öte yandan çift plakalı ticari taksilerin gününde yola çıkan ticari taksi şoförü ise kendisini ilginç bir şekilde savundu. Ticari taksi şoförü, "Çok kirleniyor o yüzden yıkatmaya gidiyordum. Yolcuda almıyorum. Sabahleyin araç yıkatmıyorlar. Geceden temiz bıraktığın zaman" ifadelerini kullandı. Ancak cezadan kurtulamayan sürücüye 3 bin 180 lira idari para cezası kesildi. Beyoğlu polisi denetim yaptı... Tek plaka taksiyle trafiğe çıkan sürücülere ceza yağdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Okmeydanı, Beyoğlu, 3. Sayfa
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