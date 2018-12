Beyoğlu Tomtom Mahallesi Sanatın ve Tasarımın Merkezi Olma Yolunda Hızla İlerliyor

14 Aralık 2018 Cuma 14:07



Beyoğlu Tomtom Mahallesi; yenilenen binaları, yeni açılan butikleri ve sanata öncülük eden etkinlikleri ile sanatın ve tasarımın merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.Tomtom Mahallesi yenilenen binaları, yeni açılan butikleri ve sanata öncülük eden etkinlikleri ile sanatın ve kültürün merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Krea Gayrimenkul ve Tomtom Desinghood'un birlikte el ele vermesiyle adeta küllerinden doğan mahallede yapılacak dönüşüm projeleri Tomtom Kırmızı'da konuşuldu.Tomtom Mahallesi yenilenen binaları, yeni açılan butikleri ve sanata öncülük eden butikleri ile adeta küllerinden doğdu. Krea Gayrimenkul ve Tomtom Designhood'un birlikte el ele vermesiyle sanatın ve kültürün merkezi olma yolunda hızla ilerleyen mahallede, yapılacak olan yeni dönüşüm projeleri 'Happy Tomtom New Year Festival' etkinliği adı altında konuşuldu. Festivalde bilinen alışveriş şenliklerinin dışında söyleşiler, alternatif atölyeler ve binanın dışında gerçekleşecek buluşmalarla Tomtom Mahallesi'nin gelecekte gerçekleşebilecek projeleri değerlendirilecek.Açılışı bugün gerçekleştirilen ve 3 gün boyunca sürecek olan festivale Tomtom Designhood Genel Müdürü Ayşegül Temel ve Krea Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kodal katıldı. Açılış konuşmalarını gerçekleştiren ikili, Tomtom Mahallesi'nde gerçekleştirilecek dönüşüm projelerini katılımcılara anlattı. Etkinlik boyunca misafirleri ile yakın bir şekilde ilgilenen Ayşegül Temel ve Hakan Kodal, konuşmalarının ardından katılımcılarla bir de hatıra fotoğrafı çektirdi."Tomtom Mahallesi aslında sanat ve tasarımın bir kesişme noktası"Yapılan yatırımlarla mahalleyi sanata ve tasarıma atılan ilk adımların bir mekanı haline getirdiklerini söyleyen Tomtom Desinghood Genel Müdürü Ayşegül Temel, "'Happy Tomtom New Year Festivali' Tomtom Desinghood projesi içerisinde yıl boyu yaptığımız tasarım ve sanat etkinliklerinden bir tanesi. Yeni yıla kutlamak için 50'ye yakın markayla Tomtom Kırmızı binası içerisinde toplandık. 3 gün boyunca festival havasında yeme-içme ve de birçok tasarımcıyla bir arada yeni yılın gelişini kutluyor olacağız. Tomtom Mahallesi aslında sanat ve tasarımın bir kesişme noktası olmuş ve yüzyıllar boyunca da böyle gelmiş. Bizlerde geçtiğimiz 5 yıl içerisinde buraya yapılan yatırımlar ile hem binalarımızı hem de mahallenin genelini, sanatçıya ve tasarımcıya yaptığımız çeşitli çağrılarla sanata ve tasarıma atılan ilk adımların bir mekanı haline getirmeye başladık" diye konuştu.Tomtom Mahallesi'ndeki etkinliklerin devam edeceğini belirten Temel, "Çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Sanatla ilgili de bir etkinliğimiz olacak. Önümüzdeki yıl içerisinde 'Sanata İlk Adım: Step' isimli bir etkinliğimiz olacak. 'Tasarım Tomtom Sokak'ta bizim çok önemli etkinliklerimizden bir tanesi. Bunun dışında yine modayla ilgili bir etkinliğimiz olacak. Tomtom Mahallesi yaratıcı bir mahalle olma yolunda hızla ilerliyor. Hem kendi etkinliklerimizi bu kapsamda gerçekleştiriyoruz hem de mahallede ki tasarımcı ve sanat galerileriyle de daha güçlü bir ses yaratmak için beraber yürüyoruz" şeklinde konuştu."Özellikle bu bölgenin dönüşümü önümüzdeki yıllarda çok duyulacak "Yapılan etkinliklerle Tomtom Mahallesi'nde inanılmaz bir çekim gücü olduğunu dile getiren Krea Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kodal, "Tomtom Desinghood bir sürü etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Özellikle bu bölgenin dönüşümü önümüzdeki yıllarda çok duyulacak. Şu an bu bölgede 60'a yakın mağaza, sanat galerisi ve Galataport'un da gelişi ile beraber inanılmaz bir değişim olacak. Bir taraftan etkinlikler diğer taraftan da yeni açılan mağazaları ile İstanbul'da giderek daha fazla duyacaksınız. Burada Tomtom Gardens, Tomtom Corners ve Tomtom Kırmızı diye 3 tane de çok önemli proje yer alıyor. Bunların içlerinde ve mahalle taraflarında sanat galerileri, mağazalar, konutlar var. Yapılan etkinliklerle de bu mahallede inanılmaz bir çekim gücü oluyor" dedi."Esasında biz mahallenin bir tanıtım ajansı gibi çalışıyoruz"Mahallenin organize olarak kendini tanıttığını ve böyle bir şeyin Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade eden Kodal, "Bu değişim süreci yaklaşık 5 sene önce başladı. Buradaki o 3 projeyle beraber bir dönüşüm başlattık. Bütün mahalleyi kucakladık. Sadece kendi mağazalarımızı değil, mahalledeki tüm mağazaları bu tanıtım platformunun içine aldık. Bu durum yavaş yavaş etraftaki dönüşümü de tetiklemiş oldu. Yapılan etkinliklerle beraber yavaş yavaş mağazacılar bize katılmaya başladılar. Bizim yaptığımız etkinlikleri duyurmaya başladılar. Biz de onların yaptığı çalışmaları duyurduk. Esasında biz mahallenin bir tanıtım ajansı gibi çalışıyoruz. İlk defa bir mahalle organize olarak kendini tanıtıyor. Bunun örnekleri Londra'da, Amerika'da, İtalya'da var. Türkiye'de bir ilk diyebiliriz " diye konuştu.Tasarımcı, sanatçı ve galerilere açık çağrıda bulunan Tomtom Designhood, onlara içerisinde hem kendi etkinliklerini yapabilecekleri hem de çalışmalarına alan sağlayabilecekleri bir imkan sunuyor. Tomtom Designhood, böylelikle tasarım ve sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Markalar ise www.tomtomdesignhood.com internet adresinde bulunan "TOMTOMLU OL" butonuyla Pop-up Store'ları dönemsel olarak kiralama ve etkinlik için alan kiralama yapabiliyor. Bu platform aynı zamanda Tomtom'da yasamak için de alternatif projeleri inceleme şansı sunuyor. Tomtom Designhood, 2019 senesinde sivil toplum kuruluşlarına katkı olması amacıyla, belirli sürelendirmelerle bedelsiz olarak dükkan kiralama sağlıyor. Pop-Up Store'lar arasında bulunan bir dükkanı STK'lara ayıran Tomtom Designhood, onların daha çok kişiye ulaşmalarına yardımcı oluyor. Yapılan görüşmelerle kiralanan dükkanlar, sivil toplum kuruluşlarına belirlenen sürede bedelsiz olarak veriliyor.