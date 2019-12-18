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Beyoğlu: "Vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz"

Mahalle ve ev ziyaretlerini sürdüren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçeye bağlı Yunus Emre ve 5 Nisan mahallerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, evlerine misafir oldu.

18.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:07Beyoğlu:
Mahalle ve ev ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Hüseyin , ilçeye bağlı Yunus Emre ve 5 Nisan mahallerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, evlerine misafir oldu.

Gündüz belediyenin faaliyet ve çalışmaları için mesai harcayan Başkan Beyoğlu, akşam ise mahalle ve ev ziyaretlerine çıkarak vatandaşlarla bir araya geliyor. Vatandaşların yaşadıkları sorunları yerinde görme imkanı bulan Beyoğlu, Yunus Emre ve 5 Nisan mahallerine çıkarma yaparak esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Beyoğlu, daha sonra Demir, Bozan, Polat, Erkuş ve Ok ailelerine misafir oldu.

"Vatandaşın gelmesini beklemeden biz gideceğiz"

Vatandaşların ilgisi ile karşılanan Başkan Beyoğlu, çeşitli hediyeler takdim ettiği çocuklarla yakından ilgilendi. Bazı çocukları kucağına alarak onlarla oynayan Başkan Beyoğlu, vatandaşların yaşadığı sorunları yerinde görerek çözüm üretmekten mutlu olduklarını kaydetti. Beyoğlu, "Vatandaşı kendi ayağımıza getirmeyeceğiz, biz onların ayağına gideceğiz. Halkın öneri ve taleplerini dikkate alarak ortak akılla hizmet üretmeye çalışıyoruz. Burada esas misafir olan biziz. Milletimiz bu makamların sahibidir. Vatandaşı kendi ayağımıza getirmeyeceğiz. Samimiyet, gayret ve tevazu ile kendimiz onların ayağına gideceğiz. Onlarla bir araya gelmekten büyük bir muhabbet duyuyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Kaynak: İHA

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