Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

BEYOĞLU ve BAHÇELİEVLER'DE SOSYAL MESAFELİ PİDE KUYRUĞU

BEYOĞLU ve BAHÇELİEVLER'DE SOSYAL MESAFELİ PİDE KUYRUĞUHaber-Kamera: Şahin BOZKURT /Özgür EREN,İSTANBUL,(DHA) - Bahçelievler ve Beyoğlu'nda Ramazan ayının ilk iftarı öncesinde fırınların önünde uzun pide kuyruğu oluştu.

24.04.2020 19:07 | Son Güncelleme: 24.04.2020 19:12
BEYOĞLU ve BAHÇELİEVLER'DE SOSYAL MESAFELİ PİDE KUYRUĞU
Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/Özgür EREN,İSTANBUL,(DHA) - Bahçelievler ve Beyoğlu'nda Ramazan ayının ilk iftarı öncesinde fırınların önünde uzun pide kuyruğu oluştu. Vatandaşlar, pide alırken sosyal mesafeye kurallarına dikkat etti.
Bahçelievler ve Beyoğlu'nda Ramazan ayının ilk gününde fırınların kapısında uzun pide kuyrukları oluştu. Kuyruğa giren vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak sırada bekledi. Kural sebebiyle metrelerce uzunlukta kuyruklar oluştu.
Bahçelievler ve Beyoğlu'nda Ramazan ayının ilk gününde iftara saatler kala vatandaşlar fırınların kapısında pide sırasına girdi. Tüm dünyanın Koronavirüsle mücadele ettiği dönemde vatandaşlar maskelerini takarak sırada bekledi. Fırının içine belirli sayıda müşteri alındı. Sosyal mesafe kuralı sebebiyle geçen senelere kıyasla daha uzun kuyruk oluştuğu görüldü. Sırada bekleyen Hüseyin Çiftçi, "Herkes mesafe kuralına uyarak sırada bekliyor. Uzun bir kuyruk var. Neredeyse beş yüz metre ileride kuyruk. Ben yarım saattir burada bekliyorum." diye konuştu. BEYOĞLU ve BAHÇELİEVLER’DE SOSYAL MESAFELİ PİDE KUYRUĞU

Kaynak: DHA

Etiketler: Bahçelievler, Beyoğlu, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım’ın posteri asıldı Haberler
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haberler
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı Haberler
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus’a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Haberler
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
Beyaz Saray doktoru, Trump’ın beyin yakan ’koronavirüs’ önerisi karşısında dondu kaldı Haberler
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan "koronavirüs" önerisi karşısında dondu kaldı
Haberler››Güncel››BEYOĞLU ve BAHÇELİEVLER'DE SOSYAL MESAFELİ PİDE KUYRUĞU - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:28: İftar menüsü gönüllülerden, dağıtım İzmir Büyükşehir'den - Haber 20:26: Merkezefendi'de Ramazan pidesi denetimi gerçekleşti - Haber 20:26: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 389 artarak 22 bin 245'e... - Haber 20:22: Trump, Kovid-19 için 484 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı - Haber 20:20: Küresel liderlerden Kovid-19'a karşı "uluslararası dayanışma" çağrısı - Haber 20:13: Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı - Haber 19:10: Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi - Haber 19:04: Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi - Haber 19:03: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi - Spor 18:18: Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi - Haber 17:53: Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı - Haberler