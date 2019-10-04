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Beyoğu'nda çökme riskiyle boşaltılan binanın yangın merdiveni söküldü

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Beyoğlu'nda çökme riski nedeniyle boşaltılan binanın yangın merdiveni söküldü.

04.10.2019 13:48Beyoğu'nda çökme riskiyle boşaltılan binanın yangın merdiveni söküldü
Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Beyoğlu'nda çökme riski nedeniyle boşaltılan binanın yangın merdiveni söküldü.

Silivri açıklarında yaşanan 5,8'lik depremde Beyoğlu İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak'ta bulunan bir binada çatlaklar meydana gelmiş, bunun üzerine bina boşaltılarak çevrede güvenlik önlemleri alınmıştı. Riskli binanın yangın merdiveninin ağırlık yapması sonucu çökme riskinin arttığı tespit edildi. Bunun üzerine merdiveni sökme çalışması başlatıldı. Tahliye edilen binanın yangın merdiveni özel ekipmanlarla parça parça kesilerek vinç yardımıyla yere indirildikten sonra kamyonete yüklenerek götürüldü.

Öte yandan, çalışmaların devam ettiği sokaktan geçen vatandaşlar çalışmaları büyük dikkatle izledi. - İSTANBUL

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Silivri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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