Haberler » Güncel » Haber

Beyoğu'nda çökme riskiyle boşaltılan binanın yangın merdiveni söküldü

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Beyoğlu'nda çökme riski nedeniyle boşaltılan binanın yangın merdiveni söküldü.

04.10.2019 14:05Beyoğu'nda çökme riskiyle boşaltılan binanın yangın merdiveni söküldü
Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Beyoğlu'nda çökme riski nedeniyle boşaltılan binanın yangın merdiveni söküldü.
Silivri açıklarında yaşanan 5,8'lik depremde Beyoğlu İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak'ta bulunan bir binada çatlaklar meydana gelmiş, bunun üzerine bina boşaltılarak çevrede güvenlik önlemleri alınmıştı. Riskli binanın yangın merdiveninin ağırlık yapması sonucu çökme riskinin arttığı tespit edildi. Bunun üzerine merdiveni sökme çalışması başlatıldı. Tahliye edilen binanın yangın merdiveni özel ekipmanlarla parça parça kesilerek vinç yardımıyla yere indirildikten sonra kamyonete yüklenerek götürüldü.
Öte yandan, çalışmaların devam ettiği sokaktan geçen vatandaşlar çalışmaları büyük dikkatle izledi.
(Yunus Emre Şeker - Sümer Avcı/İHA)

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Silivri, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
05:17 Aydın'da bir anda bastıran sağnak yağış hayatı felç etti
05:15 Binanın çatısı uçtu: 5 otomobil zarar gördü
05:14 Ümraniye'de şiddetli rüzgâra dayanamayan çatı uçtu
05:02 İstanbul gece sımseklerle aydınlandı - 2
04:50 Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 100'e yükseldi
04:46 Gıda denetimcilerine darp iddiası
04:41 Ayvalık'ta sağanak ve fırtına