Beyonce, derin bacak dekolteli elbisesiyle yürek hoplattı

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Beyonce, rapçi Daddy'nin doğum günü partisinde tercih ettiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle ilgi odağı oldu.
ABD'li şarkıcı Beyonce, geçtiğimiz haftasonu eşi Jay-Z ile birlikte, rap şarkıcısı Daddy'nin 50. yaş kutlamasına katıldı.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Ünlü şarkıcı, kalça üstünden başlayan cesur dekoltesini, üzeri taşlarla bezeli bir yaprak detayıyla tamamladı.
38 yaşındaki yıldız, Kujta&Meri markalı siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle büyük beğeni topladı. Kadife elbisesini, uzun siyah eldivenlerle birleştiren Beyonce, zümrüt yeşili takılarıyla adeta göz kamaştırdı.
4 MİLYONUN ÜZERİNDE BEĞENİ ALDI
Doğum günü gecesinde tercih ettiği kombinini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Beyonce'un fotoğraflarına, 4 milyonun üzerinde beğeni geldi.