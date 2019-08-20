Beyonce hayranlığını gizleyemedi

Parça konusunda çok sıkı bir çalışmaya giren Mr.Jade sonbahar aylarında yeni çalışmasını çıkarmayı düşünüyor.

Şarklılarıyla gündemi sarsan Mr. Jade, 1.7 Milyon takipçili İnstagram hesabıyla da sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Gerek İnstagram hesabındaki paylaşımları, gerekse kliplerindeki güzeller geçidiyle takipçilerinin aklını başından almaya devam ediyor.

BEYONCE HAYRANLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Türkiye'nin Dan Bilzerian'ı Mr. Jade, geçtiğimiz günlerde "mutluyum" şarkısının tanıtım videosunu İnstagram hesabından paylaşmış, dünyaca ünlü yıldız Beyonce hayranlığını attığı mesajla belirtmişti.