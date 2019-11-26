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"Beyond Bollywood" müzikali Türkiye'de ilk kez bu akşam sahnelenecek

Hindistan'ın yetenekli dansçılarını bir araya getiren dev kadrolu Beyond Bollywood müzikali, Türkiye'de ilk kez bu akşam Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşuyor.

26.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:00
'ın yetenekli dansçılarını bir araya getiren dev kadrolu Beyond Bollywood müzikali, 'de ilk kez bu akşam Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşuyor.
Avrupa ve Orta Doğu'da birçok ülkeyi turlayarak London Palladium West End Theatre'da 60 kez gösterime giren müzikal, Hindistan'ın renkli kültürünü görsel bir şölene dönüştürüyor.
Geleneksel ve modern Hint danslarına yer veren müzikalin yazar, yönetmen ve dans direktörü Raceew Goswami, basın özel gösterimi öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk seyircisinin daha önce tanık olmadığı bir gösteriyi izleyeceğini söyledi.
"Bu sadece bir gösteri değil, bir deneyim"
Goswami, Beyond Bollywood müzikalinde Hint filmlerinde ve dizilerinde yer verilmeyen yerel halk dansları ve geleneksel dansların da yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Seyirciler sadece dansları izlemekle kalmayacak, aynı zamanda bu dansların neden yapıldığını ve nasıl ortaya çıktığını da anlayacak. Seyirciler gösteriyle bütünleşecek ve kendilerini gösterinin içinde hissedecek. Her zaman söylediğim gibi, bu sadece bir gösteri değil, bir deneyim. Bu gösteride sanatseverler Hindistan'ın kültürel çeşitliliğine şahit olacak."
Başrol oyuncularından Soham Joshi ise gösterinin konusunu, "Popüler bir dansçının annesinin ölümünden sonra annesinin hayalini gerçekleştirmek için Hindistan'a gitmesini anlatıyor. Hint danslarını öğrenmek için çıktığı yolculukta çok farklı yerel danslarla karşılıyor. Bu dansları öğrenmenin yanında Hint kültürüne hayranlık duymaya başlıyor." sözleriyle anlattı.
Joshi, gösterinin Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde büyük beğeni topladığına işaret ederek, müzikali izleyenlerin Hint kültüründeki birçok detayı öğrenilebileceğini dile getirdi.
Beyond Bollywood, annesinin hayalini gerçekleştirmek üzere Almanya'dan Hindistan'a doğru yola çıkan dansçı Shaily Shergill'in hikayesini konu ediniyor.
Masal ve kültür öğelerini birleştiren romantik ve destansı gösteride 28 dansçı ve 6 oyuncu sahne alıyor.
Müzikleri Salim Sulaiman ve sözleri Irfan Siddiqui imzasını taşıyan müzikal, bu akşam, yarın ve 1 Aralık'ta Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak.

Hindistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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