"Beyond Lighting Talks" Seminerleri devam ediyor

OSRAM Marmara Üniversitesi'nde geleceğin liderleriyle buluştu

Seminerlerin ikincisi 19 Şubat tarihinde Marmara Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Marmara Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen OSRAM Türkiye ekibi, aydınlatmanın dünü, bugünü ve geleceğine dair kapsamlı bir sunum yaparak, workshop düzenledi.

Aydınlatma teknolojisi alanında öncü şirketlerden OSRAM, bu alandaki köklü bilgi ve tecrübesini "Beyond Lighting Talks" seminerleriyle üniversite öğrencileriyle paylaşmaya devam ediyor. 19 Şubat'ta Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen seminerde Marmara Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen OSRAM Türkiye İş Geliştirme Müdürleri Aykut Güvenç; insan odaklı aydınlatma kavramı, aydınlatma kontrolü, tasarımı ve sektörün geleceğine dair bilgi alışverişinde bulundu.