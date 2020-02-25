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"Beyond Lighting Talks" Seminerleri devam ediyor

Aydınlatma teknolojisinde dünyanın önde gelen şirketlerinden OSRAM, geleceğin liderleri olan üniversite öğrencilerine yönelik "Beyond Lighting Talks" seminerlerine devam ediyor.

25.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:39

OSRAM Marmara Üniversitesi'nde geleceğin liderleriyle buluştu

Seminerlerin ikincisi 19 Şubat tarihinde Marmara Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Marmara Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen OSRAM ekibi, aydınlatmanın dünü, bugünü ve geleceğine dair kapsamlı bir sunum yaparak, workshop düzenledi.

Aydınlatma teknolojisi alanında öncü şirketlerden OSRAM, bu alandaki köklü bilgi ve tecrübesini "Beyond Lighting Talks" seminerleriyle üniversite öğrencileriyle paylaşmaya devam ediyor. 19 Şubat'ta Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen seminerde Marmara Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen OSRAM Türkiye İş Geliştirme Müdürleri Aykut Güvenç; insan odaklı aydınlatma kavramı, aydınlatma kontrolü, tasarımı ve sektörün geleceğine dair bilgi alışverişinde bulundu.


Marmara Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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