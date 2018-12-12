Beypazarı Belediyesinin Yoksul Vatandaşlara Evde Yemek Hizmeti

Beypazarı
Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek servisi yapıyor.
Belediye ekipleri mahallelerdeki yardıma muhtaç kişilere kış gününde evlerine kadar sıcak yemek servisinde bulunurken, aynı zamnda yakacak yardımı da yapıyor.
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik ilkesiyle hareket ederek, belediyesinin şefkat elini herkese uzatmaya çalıştıklarını söyledi.
Belediyenin yoksulun ve yardıma muhtaç kişilerin yanında olduğuna değinen Kaplan, "Belediyemiz aşevinde pişirilen 3 çeşit yemek, öğle ve akşam olmak üzere servis araçlarımızla, sefer tasları içinde, evinden çıkamayan yaşlı ve bakıma muhtaç kişi ve ailelere ulaştırıyoruz. Şu kış günlerinde onların da boğazlarından sıcak yemek geçmesine vesile oluyoruz." dedi.
Tuncer Kaplan,Beypazarı
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:42