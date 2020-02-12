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Beypazarı beyaza büründü

Kara kış yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alırken, başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı da karın yağmasıyla beyaza büründü.

12.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:50
Kara kış yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alırken, başkentin tarihi ve turistik ilçesi da karın yağmasıyla beyaza büründü.
Kış sezonu boyunca ikinci kez ilçe merkezine kar düşerken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 25-30 cm oldu.
Karayolları ekipleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tüm iş makinelerini mahalle yollarına seferber ederken, Karayolları 43. Şube Şefliği de yol ağlarında bulunan rakımlı bölgelere makineleri sevk ederek, yolları ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.
Beypazarı beyaza büründü

Beypazarı, Güncel

Kaynak: AA


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