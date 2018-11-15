Beypazarı'da Anaokulu Öğrencileri Bilgilendirildi

Beypazarı
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, anaokulu öğrencilerine yönelik dokunulmazlık konusunda bilgilendirmede bulundu.
İlçede bulunan anaokulu öğrencilerine yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Toplum Destekli Büro Amirliği polisleri Asiye Ayhan Güngör
ve Tuğba Gökkaya
, minik öğrencilere sunum gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Yıldız
, anaokullarındaki bu uygulamanın sürdürüleceğini belirterek, çocuklara boyama kitapları ile "Çocuk Polis
Kartı" verildiğini kaydetti.
Beypazarı
15 Kasım 2018 Perşembe 16:44