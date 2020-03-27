Beypazarı Devlet Hastanesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi
Ankara'da, Beypazarı Devlet Hastanesi, belediye ekiplerince yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.
27.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:24
Ankara 'da, Beypazarı Devlet Hastanesi, belediye ekiplerince yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yeni tip koronavirüs salgınına karşı ilaçlama çalışması yapıldığı belirtildi.
Çalışmalar çerçevesinde belediye ekiplerince ilçe devlet hastanesinin dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, "Ekipler, Beypazarı Devlet Hastanesi poliklinik servisleri, ortak kullanım alanları, bekleme salonları ile yemekhane salonu ve bina çevresi tamamen dezenfekte edildi." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, hastane başhekimi Op. Dr. Yavuz Yavaş'ın çalışma için belediye başkanına ve ekiplere teşekkür ettiği kaydedildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yeni tip koronavirüs salgınına karşı ilaçlama çalışması yapıldığı belirtildi.
Çalışmalar çerçevesinde belediye ekiplerince ilçe devlet hastanesinin dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, "Ekipler, Beypazarı Devlet Hastanesi poliklinik servisleri, ortak kullanım alanları, bekleme salonları ile yemekhane salonu ve bina çevresi tamamen dezenfekte edildi." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, hastane başhekimi Op. Dr. Yavuz Yavaş'ın çalışma için belediye başkanına ve ekiplere teşekkür ettiği kaydedildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Beypazarı Devlet Hastanesi, Ankara, Güncel