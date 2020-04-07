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Beypazarı Emniyet Müdürlüğünden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü hırsızlık ve dolandırıcılık şebekesi ya da çetelerine karşı halkı uyarmaya devam ediyor.

07.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:10
Beypazarı Emniyet Müdürlüğünden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü hırsızlık ve dolandırıcılık şebekesi ya da çetelerine karşı halkı uyarmaya devam ediyor.
Beypazarı Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulama sonucu TRT payı ve doğal gaz ve elektrik faturalarına yansıtılan 673 liralık iade tutarınız bulunmaktadır. Maksimum 24 saat içerisinde size ait banka kredi kartınıza aktarılacaktır." şeklinde gelen mesajlara, vatandaşların kesinlikle inanmamaları istendi.
Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever de dolandırıcıların son günlerde bu şekilde insanları dolandırmaya çalıştıklarını belirterek, vatandaşlara gönderilen bu yazının altında kişinin ismini, kart numarasını girebilecek alan olduğunu, buna kesinlikle kimsenin inanmamasını bildirdi.
Öte yandan Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe giriş ve çıkışındaki yollarda denetim ve uygulamalarının yanı sıra, koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücülerin ve araçta bulunanların ateşlerini ölçüyor.
Ankara ve Nallıhan yönlerinden ilçeye gelen araçlar, polis noktalarında kontrolün ardından hemen belediye ekiplerince dezenfekte ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Beypazarı, Güncel
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