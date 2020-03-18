Beypazarı ilçesindeki bir ağıldan 21 koyunun çalındığı iddia edildi
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bir ağıldan 21 koyunun çalındığı öne sürüldü.
18.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:36
Ankara 'nın Beypazarı ilçesindeki bir ağıldan 21 koyunun çalındığı öne sürüldü.
Kuyumcutekke Mahallesi'nde yaşayan Zekeriya Aydın, ağılındaki 21 koyununun olmadığını fark etmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbarı değerlendiren ekipler, koyunların bulunması için çalışma başlattı.
Öte yandan ekipler, vatandaşların ağıllarına güvenlik kamerası taktırmaları yönünde uyarıda bulundu.
Kuyumcutekke Mahallesi'nde yaşayan Zekeriya Aydın, ağılındaki 21 koyununun olmadığını fark etmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbarı değerlendiren ekipler, koyunların bulunması için çalışma başlattı.
Öte yandan ekipler, vatandaşların ağıllarına güvenlik kamerası taktırmaları yönünde uyarıda bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : Zekeriya Aydın, Beypazarı, Ankara, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Güncel
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü