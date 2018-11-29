Beypazarı Karla Mücadeleye Hazır

Karayolları Beypazarı
43. Şube Şefliği araçları ve ekipleri, karla mücadele çalışmasına hazır hale getirildi.
Karla mücadele çalışmasına katılacak araçların önlerine kar küreme kepçeleri takıldı. Karayolları 43. Şube Şefliğinin yol ağında yaklaşık 780 kilometre yol ağının bulunduğu belirtildi.
Kışın çetin geçtiği 1250 rakımlı Atyaylası, 1550 rakımlı Kumocağı ve Ahlatlık geçitleri ile 1550 rakımlı Kartal
geçitlerinde yolun ulaşıma kapanmaması için ekiplerin hazır olduğu kaydedildi.
Kar,Beypazarı
29 Kasım 2018 Perşembe 19:03