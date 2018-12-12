Beypazarı Kaymakamı Aksoy Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:00



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:00

Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, beraberinde Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Sayın Hürrem Dursun ile birlikte Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.Okul Müdürü Nuri Caner'den okul hakkında bilgiler alan Aksoy, okulda eğitim veren branşları ve atölyelerin bölümlerini gezerek bölüm şefleri ve öğretmenlerinden bilgiler aldı. Okul toplantı salonunda idareci ve öğretmenlerle görüşen Aksoy, daha sonra öğrencilerle de bir süre sohbet etti. Yeni yapılan okulun dış atölyelerini de gezen Aksoy, burada Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü sıra ihtiyacının yüzde 80'nin karşılandığı mobilya atölyeleri ve yine çevre ilçe okullarının temizlik ürünlerinin ihtiyaçlarının karşılamak maksadıyla üretim yapan kimya atölyeleri gezildi. Ülkemizde bir çok meslek lisesinin elektronik eğitim setlerini yapan elektrik atölyelerinde üretimi yapılan ekip ve cihazlar, okul proje teklifleri ile sağlanan maddi imkanlarla okula kazandırılan makine ve cihazlar incelendi.Gezi sonunda Kaymakam Can Aksoy, "Üreterek öğreten Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerini kutluyorum. Önümüzdeki sene bitecek ve okula ayrı bir sinerji sağlayacak yeni kampüslerinde daha nasıl üreten, başaran bir okul tablosu çizeceklerini şimdiden merak ediyorum. Burada gördüğüm uyumlu eğitim ekibi ve öğrencilerinin başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ANKARA