Beypazarı Kaymakamı Ayca muhtarlarla bir araya geldi

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Geyikpınar Mahallesi muhtarı Hasan Çalışkan'ın ev sahipliğinde İnözü Vadisi'ndeki bir tesiste 5'incisi düzenlenen toplantıda konuşan Ayca, göreve gelmesinden bu yana her ay düzenli yapılan toplantılarda gündeme gelen sorunların görüşülmesinin akabinde çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Toplantıda, muhtarlar taleplerini Kaymakam Ayca'ya iletti.

Toplantıların verimli geçtiğini belirten Ayca, muhtarların sıkıntılarını dile getirdiğini, birim müdürlerinin de tüm katılımcıları bilgilendirdiğini kaydetti.

Ayca, toplantıya katılanlara teşekkür ederek, gelecek ay toplantının da Yanlızçam Mahallesi'nde düzenleneceğini bildirdi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Uzun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaattin Biçen, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kerem Zeki Fikret, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, iş adamı Niyazi Ercan ve tüm mahalle muhtarları katıldı.