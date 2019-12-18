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Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Seçimleri yapıldı

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetinde yer alacak 2 muhtar için seçim yapıldı.

18.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:54Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Seçimleri yapıldı
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetinde yer alacak 2 muhtar için seçim yapıldı.
Mütevelli heyetinde yer alacak 2 muhtar için muhtarlar oy kullanarak, mütevelli heyetine girecek 2 kişiyi belirledi.
4 kişinin başvuruda bulunduğu mütevelli heyeti seçimleri sonrasında, Sarıağıl Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Dikmenlioğlu ile Mahallesi Muhtarı Mesut Demir, mütevelli heyetine seçildi.
Seçimin ardından Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, göreve seçilen muhtarları tebrik ederken, göreve gelen muhtar arkadaşlarının, tüm muhtarlar adına burada görev yapacağını kaydetti.

Mesut Demir, Beypazarı, Gazipaşa, Güncel

Kaynak: AA

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