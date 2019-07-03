03.07.2019 17:01
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Beypazarı Kaymakamlığında toplantı

Beypazarı Kaymakamlığında toplantı

Beypazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin toplantı yapıldı.

Beypazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin toplantı yapıldı.
Kaymakamlıkta Kaymakam Can Aksoy başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mesut Erdemir, İlçe Müftü Vekili Emin Serdar Erbaş, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Selahaddin Sütbaş, SYDV Müdürü Alaattin Biçen katıldı.
Toplantıda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin düzenlenecek programlar görüşüldü.
Kaymakam Aksoy, 15 Temmuz şehitlerini geniş kapsamlı bir organizasyonla anacaklarını belirtti.
Kaynak: AA
Can Aksoy, Beypazarı, Güncel

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