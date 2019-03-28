Beypazarı Kent Konseyinden Muhtarlara Plaket

Beypazarı Kent Konseyi
tarafından muhtarlara plaket verildi.
İlçedeki bir çay bahçesinde düzenlenen toplantıda Kent Konseyi Başkanı Ali Pekmezcioğlu tarafından mahalle muhtarlarına uyumla gerçekleştirdikleri çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.
Toplantıya katılan Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
da muhtarlara çalışmalarından dolayı teşekkürlerini belirtti.
Daha sonra Kaplan ve Pekmezcioğlu, Muhtarlar Derneği Başkanı Nuri Arcaklıoğlu'nun da arasında bulunduğu 78 muhtara plaket verdi.
Kaplan da Pekmezcioğlu'na 5 yıllık hizmetleri dolayısıyla plaket verdi.
Kent Konseyi, Beypazarı, Güncel
Kaynak: AA