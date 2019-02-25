Beypazarı Modern Merkeze Kavuştu

Beypazarı
ilçesinde Hafız Şakir Zeyrek Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezi yeni hizmet binasına taşındı.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
yaptığı açıklamada, inşaatı tamamlanan Hafız Şakir Zeyrek Aile Sosyal Hizmetler Merkezi ile sosyal hizmetleri tek çatı alında topladıklarını söyledi.
Dezavantajlı kesimlere en güzel hizmeti vermeye çalıştıklarını belirten Kaplan, "Merkezde, yemek ve sağlık hizmetinin yanı sıra yaşlıların kişisel bakımları da yapılıyor. Binanın tamamlanmasıyla zaman kaybetmeden bu binaya taşınarak, halka hizmet vermeye başladık." dedi
Güncel
Kaynak: AA