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Beypazarı Müftülüğü akşam kursları başlattı

Beypazarı Müftülüğü, gündüz çalışan vatandaşlar için akşam kurslarını hayata geçirdi.

23.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:12 Beypazarı Müftülüğü akşam kursları başlattı
Müftülüğü, gündüz çalışan vatandaşlar için akşam kurslarını hayata geçirdi.
Beypazarı Müftülüğü, Ayvaşık Mahallesi'nde bulunan Osman Gazi Camisi'nde vatandaşlara yönelik akşam kursları başlattı.
Müftülüğün gençlik koordinatörü ve din görevlisi Osman Can tarafından verilen kurslarda vatandaşlar, dini konuların tekrarını yaparken, bir yandan da Kur'an öğrenecekler. Kursların hafta sonları da süreceği belirtildi.
AA muhabirine konuşan Beypazarı Müftüsü Mehmet Karakoyun, akşam Kur'an kursu programlarını ilçenin değişik mahallelerinde hayata geçireceklerini ifade etti.
Müftü Karakoyun, yapımına başlanılan ve yarım kalan Yatılı Bölge Kız Hafızlık Kur'an Kursu inşaatını da bir an evvel tamamlamayı ve kursu hizmete açmayı planlandıklarını kaydetti.

Osman Can, Beypazarı, Güncel

Kaynak: AA

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