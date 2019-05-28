Beypazarı Müftülüğünce hafızlık kursu düzenlenecek

Beypazarı
Müftülüğünce 5. ve 6. sınıf öğrencilere yönelik hafızlık kursu açılacağı bildirildi.
Müftülükten yapılan açıklamada, 5. ve 6. sınıf öğrencilere yönelik düzenlenecek Beypazarı Yatılı Bölge Hafızlık Kur'an kursuna ön kayıtların başladığı belirtildi.
Kur'an kursuna kayıt yaptıran öğrencelere ilk yıl Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler verileceği, başarılı öğrencilerden isteyenin hafızlığa başlayabileceği ifade edilen açıklamada, ön kayıt yaptıran öğrencilerin asıl kayıtlarının da okul başarısına göre yapılacağı aktarıldı.
Açıklamada, 20 Mayıs'ta başlayan ön kayıtların 15 Haziran'a kadar süreceği, 17 Haziran-3 Temmuz arasında da kesin kayıt yapılacağı kaydedildi.
İlçe Müftü Vekili Ahmet Kavas
, Erkek yatılı Bölge Hafızlık Kur'an kursunda 10'un üzerinde hafız çıktığını aktararak, inşası süren Yatılı Bölge Kız Kur'an kursunun da kısa sürede tamamlanarak eğitim, öğretime açılmasını planladıklarını belirtti.
Beypazarı
, Güncel
Kaynak: AA