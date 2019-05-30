Beypazarı Muhtarlar Derneği mevlit okuttu

Beypazarı
Muhtarlar Derneğince, mevlit okutuldu.
Tarihi Paşa Camisi'ndeki mevlidi şerife, Kaymakam Can Aksoy
, Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, yönetim kurulu üyeleri, mahalle ve köy muhtarları ile halk katıldı.
Mevlidin ardından Kaymakam Aksoy olmak üzere, Köksal'a duyarlı davranışları dolayısıyla teşekkür etti.
Muhtarlar Derneği Başkanı Köksal, bundan sonra ramazan ayı içinde her yıl tüm şehitler ve vefat eden muhtarlar için mevlit okutacaklarını söyledi.
Kaynak: AA
Can Aksoy
, Beypazarı
, Güncel