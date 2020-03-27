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Beypazarı'na giriş yapan araçlar dezenfekte ediliyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında da araçlar da dezenfekte ediliyor.

27.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:50
Beypazarı'na giriş yapan araçlar dezenfekte ediliyor
Ankara 'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında da araçlar da dezenfekte ediliyor.
Beypazarı Belediyesi tarafından koronavirüs salgını ile mücadale kapsamında ilçede alınan tedbirler titizlikle hayata geçiriliyor.
Bu kapsamda Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçeye giriş yapan araçlarda dezenfekte çalışması yapıyor.
İlçeye giriş noktalarında bekleyen ekipler, tüm araçlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, koronovirüs ile mücadele kapsamında ilçede yaptıkları çalışmalarla ilkleri gerçekleştirdiklerini belirtti.
"İlaçlama ve dezenfekte ekiplerimiz ilçemizin giriş noktalarında konuşlanarak, bütün araçlarda dezenfekte işlemi yapıyor." diyen Kaplan, bu tedbirlerin süreceğini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Beypazarı, Ankara, Güncel

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