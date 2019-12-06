Haberler » Güncel » Beypazarı'nda 10 Kıbrıs gazisine madalya verildi - Haber

Beypazarı'nda 10 Kıbrıs gazisine madalya verildi

Beypazarı ilçesinde 10 Kıbrıs gazisine daha madalyaları verildi.

06.12.2019 20:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:04
ilçesinde 10 gazisine daha madalyaları verildi.
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü binasında düzenlenen törene, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tuncel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Kaymakamlık SYDV Müdürü Alaettin Biçen, Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya ve gaziler katıldı.
Serkan Sağlam, burada yaptığı konuşmada, ilçe genelinde tüm gazileri belirlediklerini, geçen günlerde de 9 gaziye madalyalarını verdiklerini söyledi.
Bugün de 10 gaziye madalyalarını ve beratlarını takdim ettiklerini anlatan Sağlam, tüm gazilere madalyalarını vereceklerini kaydetti.
Kıbrıs gazisi Yaşar Erbil de madalya almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Beypazarı'nda 10 Kıbrıs gazisine madalya verildi

Serkan Sağlam, Osman Tuncel, Beypazarı, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:32 Ceren Özdemir anısına bale kursundan evine yürüyüş düzenlendi - ORDU - Haber
20:32 Hatay'da 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haber
20:32 Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı - Haber
20:30 Tartıştığı şahsı sokak ortasında öldürdü: Dehşet anları kamerada - Haber
20:29 flaş - Haber
19:42 Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı - Haber
19:36 Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi - Haber
19:10 Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi - Haber
18:25 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti - Haber
18:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı - Haber
6.12.2019 20:34:55