Beypazarı'nda 26 kişiye Kovid-19 önlemlerine aykırı davranmaktan para cezası verildi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemlere uymadıkları gerekçesiyle 26 kişiye para cezası uygulandı.
16.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:56
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki pazarlarda, tezgahlarının sosyal mesafeye uygun kurulması, maske kullanımı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin bulunup bulunmadığı gibi konularda denetleme yaptı.
Denetimler sonucunda 20 pazarcı maske takmadıkları, 2 kişi 65 yaş üstü, 4 kişi de 20 yaş altı olduğu halde sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezasına çarptırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Beypazarı, Ankara, Güncel