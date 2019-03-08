Beypazarı'nda 4 Bin 500 Fidan Dağıtıldı

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü
, Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla ücretsiz olarak 4 bin 500 fidan dağıttı.
Orman İşletme Müdürlüğünün fidanlığında yetiştirilenlerden çam, kızılçam, karaçam, ceviz, badem, mavi servi, badem ve dut türünde 4 bin 500 fidan, Ayaş
, Beypazarı ve Güdül
ilçelerinde halka ücretsiz olarak verildi.
Fidan dağıtımına Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy
, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
, Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz
katıldı.
Vatandaşların oldukça ilgi gösterdiği dağıtımda fidanlar, kısa sürede tükendi.
Kaymakam Aksoy, alamayan iki kişiye de fidanın evlerine kadar götürülüp verileceğini söyledi.
Kaplan ise yeşillendirme çalışmasına ağırlık verdiklerini, fidan dikimini de çok önemsediklerini kaydetti.
Güncel
Kaynak: AA