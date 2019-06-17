Beypazarı'nda 425 ünite kan bağışlandı

Ankara
'nın Beypazarı
ilçesinde 425 ünite kan bağışında bulunuldu.
Türk Kızılay
ve Beypazarı şubesi başkanlığınca ilçede yılın ikinci kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Atatürk Parkı yanında 5 gün süren kampanya kapsamında 425 ünite kan bağışında bulunuldu.
Türk Kızılay Beypazarı Şube Başkanı Ahmet Kavas
, 18-65 yaş arasında sağlıklı herkesin kan bağışında bulunabileceğini söyledi.
Kavas, "Hepimiz biliyoruz ki bağışlayacağımız kan ileride bizi hayata döndürebilir, yardımımıza koşabilir. O yüzden kan verin ve hayat kurtarın" diye konuştu.