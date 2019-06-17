17.06.2019 21:00
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Beypazarı'nda 425 ünite kan bağışlandı

Beypazarı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 425 ünite kan bağışında bulunuldu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 425 ünite kan bağışında bulunuldu.
Türk Kızılay ve Beypazarı şubesi başkanlığınca ilçede yılın ikinci kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Atatürk Parkı yanında 5 gün süren kampanya kapsamında 425 ünite kan bağışında bulunuldu.
Türk Kızılay Beypazarı Şube Başkanı Ahmet Kavas, 18-65 yaş arasında sağlıklı herkesin kan bağışında bulunabileceğini söyledi.
Kavas, "Hepimiz biliyoruz ki bağışlayacağımız kan ileride bizi hayata döndürebilir, yardımımıza koşabilir. O yüzden kan verin ve hayat kurtarın" diye konuştu.
Kaynak: AA
Kızılay, Ankara, Beypazarı, Güncel

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