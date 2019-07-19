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Beypazarı'nda 800 aileye evde bakım bakım hizmeti

Beypazar Belediyesince yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde bakım hizmeti verilmeye devam edildiği bildirildi.

19.07.2019 13:00 Beypazarı
Beypazar Belediyesince yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde bakım hizmeti verilmeye devam edildiği bildirildi.
Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce ilçenin 78 mahallesinde yaşayan yaşlı ve kimsesiz 800 aileye evde bakım hizmeti vermeyi sürdürüyor.
Ekiplerce ihtiyaç sahibi vatandaşların bir yandan evleri temizlenirken bir yandan da sağlık kontrolleri yapılarak vatandaşların sağlık sorunları gideriliyor.
Hafta içi her gün vatandaşların evlerini ziyaret eden personel vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını da gideriyor.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, evde bakım hizmetiyle herkesi kucakladıklarını söyledi.
Evde bakım hizmetinin layıkıyla yapıldığını belirten Kaplan, "Belediyemiz tarafından 2014 yılında projelendirip hizmete sunmuş olduğumuz proje tüm hızıyla devam ediyor. Yardıma muhtaç, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımız bu hizmetten yararlanırken, söz verdiğimiz gibi her zaman Beypazarı'nda vatandaşlarımızın yanında olmaya da devam ediyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Beypazarı, Güncel

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