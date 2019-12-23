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Beypazarı'nda ADEM Projesi için çalışma başlatıldı

Beypazarı ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) projesinin hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar başlatıldı.

23.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:12 Beypazarı'nda ADEM Projesi için çalışma başlatıldı
ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) projesinin hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar başlatıldı.
Yapılan açıklamada, Beypazarı Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla hayat bulacak proje için Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden gelen görevliler, ADEM projesinin hayata geçirilmesi düşünülen Halk Eğitim Merkezi'nde uyumluluk yönünde çalışmalarda bulundular.
Yetkililere, yaptıkları incelemelerde Beypazarı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Kaymakamlık SYD Vakfı Müdürü Alaettin Biçen de katıldı.
Heyet ilk olarak H.E.M müdürü İdris Göbütoğlu'nu ziyaret ederek, Halk Eğitim Merkezi'nin genel durumu, sınıf durumu ve toplam derslikler konusunda bilgi almasının ardından, H.E.M'de incelemelerde bulundular.

Beypazarı, Güncel

Kaynak: AA

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