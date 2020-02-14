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Beypazarı'nda "ADEM Projesi" için çalışma başlatıldı

Beypazarı ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından "ADEM Projesi" için çalışma başlatıldığı belirtildi.

14.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:00Beypazarı'nda
ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından "ADEM Projesi" için çalışma başlatıldığı belirtildi.
Proje ile ilçede kursların düzenlenmesi, kursa katılanların eğitim almalarının yanı sıra gelir de elde etmesi planlanıyor.
SYDV Müdürü Alaaddin Biçen, yaptığı açıklamada, ADEM Projesi için çalışmaların tamamlandığını, projeyi kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi.
Bir süre önce Nallıhan ilçesinde hayata geçirilen ADEM Projesini de yakından takip ettiklerini aktaran Biçen, bu projenin Beypazarı için önemine değindi.

Kaymakamlık, Beypazarı, Güncel

Kaynak: AA

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