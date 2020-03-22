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Beypazarı'nda "Ahde Vefa Hattı" kuruldu

Beypazarı ilçesinde, Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokaya çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için "Ahde Vefa Hattı" kuruldu.

22.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:08
Beypazarı'nda
Beypazarı ilçesinde, Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokaya çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için "Ahde Vefa Hattı" kuruldu.
İlçede oluşturulan "Beypazarı Vefa Sosyal Destek Gurubu"u çalışmalarına başlayarak ilk olarak telefon numaraları ve çalışmaların yapılacağı merkez belirlendi.
"Siz isteyin biz getirelim" sloganıyla başlatılan çalışmada, 0530 1402894 cep hattı ile 0312 7625000 hattını arayan 65 yaş üstü kişilerin siparişleri alınarak evlerine teslim edilecek.
Kaymakam Temel Ayca başkanlığında Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda, işleyişin nasıl olacağı ele alındı.
Toplantıya, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, Jandarma Komutanı Haluk Levent Uzun, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kerem Zeki Fikret, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, Nüfus Müdürü Leyla Sarı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaettin Biçen, Belediye Zabıta Müdürü Doğan Gökkaya katıldı.
Kaymakam Ayca, konunun üzerinde hassasiyetle durulmasını istedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Ahde Vefa, Beypazarı, Güncel

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