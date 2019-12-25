Haberler » Güncel » Beypazarı'nda AK Parti ilçe danışma toplantısı yapıldı - Haber

Beypazarı'nda AK Parti ilçe danışma toplantısı yapıldı

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı aralık ayı ilçe danışma toplantısı yapıldı.

25.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:06 Beypazarı'nda AK Parti ilçe danışma toplantısı yapıldı
AK Parti İlçe Başkanlığı aralık ayı ilçe danışma toplantısı yapıldı.
Halk evi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Milletvekili Asuman Erdoğan, Yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcısı Hatice Çakmak, İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ile çok sayıda partili katıldı.
Toplantının açılışında konuşan İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında ilçeye 500 konut yapılacağını ve bu sayının 750 olması için çalışma başlattıklarını söyledi.
AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ise AK Parti iktidarının Beypazarı'na ciddi destek sağladığını, yeni belediye ve hükümet konağı için inşaatların sürdüğünü belirtti.
Eğitim alanında da ciddi yatırımlar yapıldığına işaret eden Erdoğan, "Verimli topraklara sahip Beypazarı'na müjdeli bir vermek istiyorum, buraya bir tarım okulu yapılması yönünde çalışma başlattık. Bu konuyu sayın bakanla görüştük. Yakından takip ediyoruz" dedi.

Beypazarı, AK Parti, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:06   Aydın'da eski eşe şiddet iddiasına elektronik kelepçe kararı - Haber
17:06   "Tahta Yürek" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
17:06   AA'dan, 100'üncü yılına girerken dünya televizyonlarına video haber hizmeti - Haber
17:02   Doğu Türkistan'daki zulme dayanamadılar - Haber
17:01   Özen güven tazeledi - Haber
16:51   Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Haber
16:22   İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Haber
16:06   TIR'IN gizli bölmelerinden 3 bin kaçak sigara ve cep telefonları çıktı - Haber
15:34   Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki - Haber
15:33   Camilerde tabureli cemaat manzarası devam ediyor! - Haber
25.12.2019 17:11:01