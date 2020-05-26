Beypazarı'nda buruk bayram

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, yeni tip koronavirüs sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihinin en sakin bayramlarından birini geçiriyor.

26.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:15
Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, yeni tip koronavirüs sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihinin en sakin bayramlarından birini geçiriyor.
Her yıl bayram tatilinde sokakları insanla dolup taşan ilçede, tarih kokan sokanlar sessizliğe teslim edildi.
Bayram sonrası kontrollü sosyal hayata hazırlanan Beypazarı'nda esnaf ve otelciler, bayramı buruk geçiriyor.
İlçede otel işleten Necip Emreli, zor günlerden geçtiklerini, alınan tüm kurallara uyduklarını söyledi.
Koronavirüsten kısa sürede kurtulmak için dua ettiklerini aktaran Emreli, "Burası bayram tatillerinde binlerce turisti ağırlardı, görüldüğü gibi her yer bomboş. İnşallah bu korona belasından kısa süre içinde kurtuluruz da normale döneriz. Rabbim devletimize güç versin. Süreç çok güzel yönetildi. Devletimiz, bizler için de önlemler alacaktır" dedi.
Beypazarı çarşısında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dükkanını açık tutan simitçi Mehmet Yılmaz da insanların bu yıl bayram heyecanı yaşayamadıklarını, daha güzel, sağlıklı ve huzurlu bayramları temenni ettiklerini kaydetti. Beypazarı’nda buruk bayram

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Beypazarı, Güncel, Haber

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