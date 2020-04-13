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Beypazarı'nda büyükşehirden çiftçiye tohum desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, sözleşmeli tarım kapsamında Beypazarı'ndaki üreticilere yüzde 90 hibe destekli nohut tohumu dağıtımı yaptı.

13.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:24
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, sözleşmeli tarım kapsamında Beypazarı 'ndaki üreticilere yüzde 90 hibe destekli nohut tohumu dağıtımı yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bahçesinde yapılan tohumluk nohut dağıtımına Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Çelik, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ile yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, yaptığı konuşmada büyükşehir belediyesinin ilk kez tohumluk nohut dağıttığını, bunu gelecek yıl daha da genişletmeyi planladıklarını bildirdi.
Ateş, "Kendi ürünümüzü kendimiz üretmeye çalışacağız. 50 çiftçimize toplam 22,7 ton tohumluk nohut dağıtılıyor. Bu anlamda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.
Sözleşmeli tarım kapsamında yüzde 90 hibe destekli dağıtılan tohumlarla yetiştirilen ürünlere satın alma garantisi veriliyor. Beypazarı’nda büyükşehirden çiftçiye tohum desteği

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı, Güncel
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