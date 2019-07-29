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Beypazarı'nda çocuklara ağız ve diş sağlığı semineri verildi

Beypazarı İlçesinde Oğuzkent Osman Gazi Camisi Kur'an Kursuna katılan öğrencilere "Ağız ve Diş Sağlığı" semineri verildi.

29.07.2019 21:09 Beypazarı'nda çocuklara ağız ve diş sağlığı semineri verildi
Beypazarı İlçesinde Oğuzkent Osman Gazi Camisi Kur'an Kursuna katılan öğrencilere "Ağız ve Diş Sağlığı" semineri verildi.
İlçe Sağlık müdürlüğü görevlisi tarafından verilen seminerinde, çocuklara beslenmenin ve dengeli beslenme ile ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı.
Çocuklara günde en az 2 defa dişleri fırçalamanın önemine dikkati çekilen seminerde ayrıca diş fırçalama yöntemi de anlatıldı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri çocuklara, içerisinde Sağlık Dergisi, diş macunu ve fırçası bulunan çanta hediye etti.
İlçe Sağlık Müdürü Doktor Kerem Zeki Fikret, yaptığı açıklamada, ağız ve diş sağlığı konusunda çocukları bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi.
Osman Gazi Cami Din Görevlisi Osman Can da seminer veren İlçe Sağlık Müdürlüğüne ve yetkililere teşekkür etti.

Osman Gazi, Beypazarı, Güncel

Kaynak: AA

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