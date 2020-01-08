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Beypazarı'nda çocukları ısıtan kampanya

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünün başlattığı "Gönül Köprüsü" Kampanyası kapsamında 400 birinci sınıf öğrencisine kışlık şapka ve atkı dağıtımı yapıldı.

08.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:54
Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünün başlattığı "Gönül Köprüsü" Kampanyası kapsamında 400 birinci sınıf öğrencisine kışlık şapka ve atkı dağıtımı yapıldı.
Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerlerinin çocuklar için ördükleri şapka ve atkıların ikinci etap dağıtımı İlkokulunda yapıldı.
Dağıtım törenine, Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Milli Eğitim Şube Müdürü Rahmi Çalışkan, HEM Müdürü İdris Göbütoğlu, HEM Müdür Yardımcısı Hüseyin Kaplan, Okul Müdürü Sercan Akliman katıldı.
Birinci sınıf öğrencilerine atkı ve şapkaların dağıtıldığı törende, bugüne kadar kampanya ile 400 öğrenciye ulaşıldığı kaydedildi.
Beypazarı'nda çocukları ısıtan kampanya

Beypazarı, Gazipaşa, Güncel

Kaynak: AA


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