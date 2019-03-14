Beypazarı'nda "Destansı Türküler ve Marşlar" Konseri

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Beypazarı ilçesinde konser verdi.
Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde 35 kişiden oluşan topluluk, İstiklal Marşı'nın kabulü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla türkü seslendirdi.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, konser sonunda yaptığı açıklamada, destansı türkülerin söylendiği böyle bir günü unutamayacaklarını söyledi.
Kaplan, orkestra şefi Abdullah Gurbani'ye çiçek takdim etti.
Konsere ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
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Güncel
Kaynak: AA