Beypazarı'nda Eğitim Çalışmaları

Beypazarı
ilçesinde 5 okul inşaatının sürdüğü bildirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün, inşaatı tamamlanan okullar bölgesindeki binasına taşındığını belirtti.
Zeminle birlikte 5 kat üzerine inşa edilen, 24 derslik ve 3 bin metrekare kullanım alanlı binanın tamamlandığını ifade eden Dursun, şunları kaydetti:
"Burada kursiyerlere dünya standartları düzeyinde eğitim öğretim verilecek. Gerek özgün gerek yaygın eğitimde toplumlara, öğrencilere ve kursiyerlere en güzel eğitimin verilmesi planı içindeyiz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Halen ilçemizde eğitim hamleleri kapsamında 5 okul inşaatımız sürüyor. Bu okullarımız yaz sezonunda tamamlanmış olacak ve 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde hizmete alacağız."
Beypazarı, Güncel
Kaynak: AA