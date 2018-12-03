Beypazarı'nda Engelliler İçin Gelişim Kursları Devam Ediyor

Beypazarı
Belediyesince düzenlenen kurslarla engelli bireylerin kendilerini geliştirmeleri ve mesleki hayatın yanı sıra sosyal hayata katılabilmeleri amaçlanıyor.
Engelsiz Atölyesi kurslarına katılanlar, aldıkları eğitim sayesinde kendilerini geliştiriyor.
Beypazarı Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezi işbirliğinde engellilere yönelik ahşap boyama, deriden aksesuar yapımı, süs eşyası yapımı, keçe yapımı, kolye, boncuk, tel kırma, galoş yapımı, drama, müzik, resim, ritim, okuma - yazma, yabancı dil, kişisel bakım, günlük ihtiyaç duyulan eşyaların kullanımı eğitimi kursları düzenleniyor.
Kurslarla, engellilerin toplumsal yaşama katılmaları ve üretken hale gelerek meslek edinmeleri hedefleniyor.
Engelsiz Atölye'de aldıkları eğitim sonucu üretimde bulunan engelliler, bunları satarak gelir elde ediyor.
Beypazarı Belediyesi aracıyla her gün evlerinden alınan engelliler, kurs bitiminde yine evlerine bırakılıyor. Ayrıca kurs alan engelliler ve aileleri için piknik, konser, sinema ve tiyatro gibi kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleniyor.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapmaya ve bu konuda projeler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.
Beypazarı
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:56