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Beypazarı'nda evinden çıkamayan vatandaşlara "Sosyal ve Ekonomik Destek" verilecek

Beypazarı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evinden çıkamayan vatandaşlara yönelik, "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti" sunulmaya başladığını bildirdi.

Beypazarı'nda evinden çıkamayan vatandaşlara
07.05.2020 19:06 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:24
Beypazarı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evinden çıkamayan vatandaşlara yönelik, "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti" sunulmaya başladığını bildirdi.
Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti, ekonomik desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen ailelerin çocuklarına ve gerekli şartları sağlayanlara yönelik yapılan ekonomik destek ödemesi olduğunu söyledi.
Söz konusu 1370 liranın ekonomik destek maaş olarak verilmediğini, yardım alan kişilerin kendi kendine yeterli hale gelebilmesi için belirli süre zarfında ödenen geçici destek olduğunu belirten Sağlam, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden SED E-Devlet Başvuru Formu doldurarak başvuruda bulunabilecek. Pandemi sürecinde başta Beypazarı olmak üzere, Nallıhan ve Güdül'de ikamet eden vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan ekonomik destekten yararlanmaları konusunda büyük kolaylık sağlanmaktadır. Bu süreçte vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına çalışmalar titizlikle yürütülmekte olup, hak temelli anlayıştan taviz vermeden hiçbir çocuğun mağdur olmaması adına Sosyal ve Ekonomik Destek Yönetmeliği kapsamında başvurular değerlendirilmektedir. Bu süreçte E-Devlet üzerinden 'pandemi sosyal destek' başvurularının da alınmaya başlanmasıyla beraber Bakanlığımız tarafından sunulan hizmet, söz konusu yardımlarla karıştırılmaktadır. Bakanlığımız tarafından sunulan sosyal ve ekonomik destek hizmetinin temel odağı çocuktur, bu kapsamda sunduğumuz hizmetin değerlendirilme koşulları 'pandemi sosyal destek yardımı'ndan farklıdır."

Kaynak: AA

Etiketler: Serkan Sağlam, Beypazarı, Güncel, Haber

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