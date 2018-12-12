Beypazarı'nda Gübre Bayileri Bilgilendirme Toplantısı

Beypazarı
ilçesinde, 4 ilçede bulunan gübre bayilerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Ticaret Odası Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Ayhan Özkan
, Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy
, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ali Yalçın
, İlçe Tarım Orman Müdürü Yavuz Ekici, Emniyet Müdürü Selçuk Yıldız
, Jandarma
Komutanı Şeref Kutu, gübre takip sistemi sorumlusu Sinan Atasagun, İl Jandarma Kriminal Şube Müdürü Yaşar
Dülger, Emniyet Genel Müdürlüğü
'nden bomba imha uzmanı başkomiser Ahmet Haktar ve yaklaşık 40 gübre bayi sorumlusu katıldı.
Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, toplantının esas amacının el yapımı patlayıcılarla mücadele kapsamında bilgilendirme olduğunu söyledi.
Böylesi bir toplantının henüz düzenlenmediğini anlatan Özkan, "Bu her şeyden önce eğitim toplantısıdır. Özellikle gübre bayilerimizi ilgilendiriyor. Gübreler el yapımı patlayıcı ve ham madde olarak kullanılabiliyor. Konunun uzmanları sizlere gübrelerin nerelerde ve patlayıcıda nasıl kullanıldığı konusunda bilgilendirmede bulunacak." dedi.
Gübre takip sistemi sorumlusu Sinan Atasagun tarafından gübrenin imalatından bayilere ulaşması, kullanıldığı alanlar hakkında bilgi verdi.
İl Jandarma Alay Komutanlığı'ndan Kriminal Şube Müdürü Yaşar Dülger de el yapımı patlayıcı imalatı, yapım aşaması ve tahribatları hakkında bilgi verirken, gübrelerin barkod sistemiyle takibinin kolaylaştığını aktardı.
Bomba uzmanı Haktar ise bayilerin gübrelerin takibini çok iyi yapmaları gerektiğini vurguladı.
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:16